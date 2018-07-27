'Trump’a karşılık vermek benim görevim'

ABD ile İran arasındaki söz düellosu İranlı komutan Kasım Süleymani’nin sert açıklamalarıyla yeni bir boyut kazandı. Hemedan kentindeki bir konferansta konuşan Süleymani, Trump’ın İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’ye yönelik sert mesajlarına, “Bir asker olarak, Trump’ın tehditlerine karşılık vermek benim görevim. Eğer tehdit dilini kullanmak istiyorsa, benimle konuşmalı, Cumhurbaşkanı (Ruhani) ile değil” dedi. Hasan Ruhani, Trump’ın tweetine yol açan açıklamasında, ABD’nin düşmanca politikalarının İran ile ‘tüm savaşların anasına’ yol açabileceğini söylemişti. Trump ise buna karşılık olarak, “Asla ABD’yi tehdit etme, yoksa sonuçlarına katlanırsın” ifadesini kullanmıştı.

‘SAVAŞA NİYETLERİ YOK’

Trump’ın Mayıs ayında ABD’yi 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan çekmesinin ardından iki ülke arasında gerginlik artmaya başlamıştı. Reuters haber ajansına konuşan üst düzey bir İranlı askeri yetkili, “Bu bir ağız dalaşı. İki taraf da askeri bir karşılaşma istemiyor. Ancak eğer ABD, İran’a saldırırsa, tabii ki bizim yanıtımız sarsıcı olacak” dedi. Trump, mevcut sorunlar konusunda İran ile görüşmelerin bir opsiyon olduğunu söylerken, İran tarafı bu öneriyi reddetmişti.



Süleymani, “ABD güçlerinin bölgedeki mevcudiyedi nedeniyle Kızıldeniz artık güvenli bir yer değil” dedi. ABD Hazine Bakanlığı, müttefik ülkelerin ve şirketlerin İran’dan yaptıkları petrol ithalatını 4 Kasım’a kadar sonlandırmalarını talep etmişti. Kızıldeniz, dünyada petrol ticaretinin en önemli geçiş noktaları arasında bulunurken, İran ABD’nin yaptırım açıklamalarına, Kızıldeniz’den ‘daha önemli’ bir geçiş noktası olan ‘Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidiyle karşılık veriyor.

Suudiler, Mendep Boğazı’nı kapattı

Suudi Arabistan’a ait iki petrol gemisinin önceki gün Kızıldeniz sularında Yemen’deki İran destekli Husilerin saldırısına uğramasının ardından Riyad yönetimi, Bab-ül Mendep Boğazı’ndan yapılan ham petrol transferinin geçici olarak durdurulduğunu duyurmuştu. Petrol geçişinin geçici olarak askıya alınması petrol fiyatlarında artışa neden oldu. Kızıldeniz’deki Bab el Mandev Boğazı, 2016 verilerine göre günde 4.8 milyon varil ham petrol ve rafine edilmiş petrol ürünlerinin Avrupa, Asya ve ABD’ye ihraç edildiği bir geçiş alanı.