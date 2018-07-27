İstanbullu çift Yunanistan'daki can verdi!

Cansız bedenleri Mati kasabasındaki yaşlılar kampında birbirlerine sarılı halde bulundu.

Vatan Gazetesi'nden Çağdaş Ulus'un haberine göre, 83 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı ve yine onlarca kişinin hala kayıp olduğu Yunanistan'dan kötü haberler gelmeye devam ediyor.

Yunan yetkililer tek tek evlere girerek arama çalışmalarına devam ederken kimliği belirlenemeyen cesetler için ise ölenlerin yakınlarından DNA örneği alınıyor.

Ölenlerden bazılarının Mati’deki yaşlılar kampına katılan kişiler olduğu belirlenirken o kişiler arasında 88 yaşındaki Angel Maschas ve 85 yaşındaki eşi Angelica Maschas çifti de yer alıyor.

63 YIL ÖNCE BALAT'TAN GÖÇ ETMİŞLER

Çiftin 20’li yaşlarında Fatih Fener-Balat bölgesinden 6-7 Eylül olayları sonrasında binlerce Rum vatandaşı gibi Yunanistan’a göç ettikleri öğrenildi.

BİRBİRLERİNE SARILI HALDE BULUNDULAR

İstanbul’daki dostları ile bağlarını hiç koparmayan çiftin İstanbul’da kalan arkadaşları ve Yunanistan’daki akrabaları ikilinin birlikteliğini “Evlilikleri ve aşkları hepimize örnek olmuştu. Hiç eskimeyen bir evlilik” yaşadılar diye adlandırırken Angel ve Angelica’nın cesetlerinin de birbirlerine sarılmış halde bulunduğu belirlendi.

YANGINDAN KURTULMAK İÇİN KAÇMIŞLAR AMA...

Çiftin cenazelerinin kesin kimlik tespiti henüz tamamlanamazken oğulları Stelios Maschas da kimlik tespiti için önceki gün DNA örneği verdi. Olayla ilgili açıklamada bulunan Stelios Maschas, anne ve babasının kurtulmak için kamptan 15-20 metre uzağa kaçtıklarını ancak buna rağmen yangından kurtulamayarak hayatlarını kaybettiklerini belirtti.