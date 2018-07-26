Esad: Beyaz Miğferler teröristtir...

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Beyaz Miğferler grubunu ‘terörist’ olarak nitelendirdi ve yapabilecekleri tek tercihin, ‘ölüm ile teslim olmak’ arasında gerçekleşebileceğini ifade etti.

T24- Russia Today’deki habere göre, Suriye’nin başkenti Şam’da Rus gazetecilerin sorularını yanıtlayan Esad, “Beyaz Miğferlerin kaderi diğer teröristlerle aynı olacak. İki seçenekleri var: Silahlarını bırakmak ve son 4-5 yıldır teklif ettiğimiz aftan yararlanma; ya da diğer teröristler gibi öldürülmek” dedi.

Esad, aksi yöndeki beyanlarına rağmen grubu Batılı hükümetlerle ve Suriye’deki diğer ‘terör örgütleri’yle olan ilişkileri nedeniyle de eleştirdi.

İsrail, hafta başında Suriye'nin güneybatısında faaliyet gösteren sivil savunma ağı Beyaz Miğferler (White Helmets) üyelerini, İsrail üzerinden Ürdün'e tahliye ettiğini duyurmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Beyaz Baretlilerin tahliyesi talebinin ABD ve Avrupa ülkelerinden geldiğini kaydetmişti.

Beyaz Baretliler, Suriye'de savaşın devam ettiği bölgelerde 'gönüllü iş gücü' çalışmaları yürüttüklerini söylüyor. Yalnızca muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde görev alsalar da 'tarafsız olduklarını' öne sürüyorlar.

Suriye Devlet Başkanı Esad ise Rusya ve bölgeyi takip eden bazı gözlemciler Beyaz Miğferlerin cihatçı gruplarla bağlantılı olduğunu ve muhalifleri desteklediklerini söylüyor. Beyaz Miğferlerin bulunduğu Suriye'nin güneybatısında hükümete bağlı birliklerin operasyonları devam ediyor.