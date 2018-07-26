Türkiye'nin ABD Büyükelçisi'nden 'yaptırım' açıklaması

ABD Başkanı Donald Trump ile Başkan Yardımcısı Mike Pence'in rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması gerekçesiyle Türkiye'yi ağır yaptırımla tehdit etmesine ilişkin Türkiye'nin ABD Büyükelçisi Serdar Kılıç'tan açıklama geldi. Kılıç, "Tavsiyelerime uyulmaması büyük talihsizlik. Tehditlere boyun eğmeyeceğiz" dedi.

Ne olmuştu?

Terör ve casuslukla bağlantılı suçlar nedeniyle 35 yıl hapsi istenen ve 2016'dan bu yana tutuklu bulunan ABD'li papaz Andrew Brunson'un ev hapsine kararı verilerek tahliye edilmesinin ardından ABD'den peş peşe yaptırım açıklaması geldi. İlk olarak ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulayacağını açıkladı. Pence'in hemen ardından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump ise Brunson'ın uzun süre gözaltında tutulması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulayacaklarını söyledi.

Karar teki gösteren Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Türkiye'ye kimse dikte edemez, tehdidi tolere etmeyiz" dedi. Çavuşoğlu'nun ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada ise "Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez" dedi.

Dışişleri Bakanlığı da konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Türkiye hukukun üstünlüğünü esas alan köklü bir demokratik geleneğe ve siyasi düzene sahip egemen bir devlettir. Türkiye’ye kimse emir veremez ve tehdit edemez. Türkiye’ye karşı tehditkar bir dil kullanılması kabul edilemez.

Ülkemiz ABD ile ilişkilerini düzeltmek için bugüne kadar gereken siyasi iradeyi ortaya koymuş ve üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır. ABD Yönetimi’nin ülkelerimiz arasındaki müttefiklik ve dostluk ilişkilerini hiçe sayan tehditkar mesajlarını kabul etmemiz mümkün değildir.

Brunson davası hakkında Amerikalı muhataplarımıza çeşitli vesilelerle gerekli açıklamalar yapılmış ve konunun bağımsız Türk yargısının yetki alanında olduğu açık bir şekilde vurgulanmıştır.

ABD Yönetimini biran önce bu yanlış söylemi bir kenara bırakarak bugüne kadar sürdürdüğümüz yapıcı diyalog çerçevesine dönmeye davet ediyoruz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'da yaptırımlarla ilgili yaptığı açıklamada, "ABD yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir" dedi.