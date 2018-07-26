Süresiz oturum izni için mahkemeye gidecekler

Değişiklikler nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürenlerin kurduğu Türk İş İnsanları Birliği, dava süreci ve avukatlık masrafları için gerektiğini belirttikleri 100 bin pound için İnternet üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Kampanyanın sayfasında şu açıklamaya yer veriliyor: “Dört yılda süresiz oturma izni alacağı beklentisiyle Ankara Anlaşması kategorisine giren ve Birleşik Krallık’ta iş kuran yaklaşık 12 bin 500 kişi, İngiltere İçişleri Bakanlığı’nın kendilerine bunu teyit eden mektuplar göndermesine rağmen artık dört yılın sonunda başvuru yapamıyor. Ayrıca iki çocuğu olan bir ailenin başvurmak için artık 10 bin pound (63,183 lira) civarı bir ücret ödemesi gerekiyor. Bu değişiklikleri çoktan Ankara Anlaşması’na başvurmuş ve Birleşik Krallık’a yerleşmiş kişilere geriye dönük olarak uygulamanın haksız olduğunu düşünüyoruz, o nedenle yasal itirazda bulunmak için para topluyoruz.”

Ankara Anlaşması uyarınca, Avrupa Birliği’yle işbirliği anlaşması imzalayan ülkelerin yurttaşlarına, İngiltere tarafından iş kurma izni vizesi veriliyor. Bu vize kapsamında dört yıl oturum izni verilen kişilere, dördüncü yılın sonunda süresiz oturum iznine başvuru hakkı tanınıyordu. 15 Haziran’da açıklanan kurallara göre ise başvuru yapma koşulu beş yıla çıkarıldı, önceki uygulamadan farklı olarak dil ve kültür sınavının yanı sıra kişi başı 2 bin 389 pound (15 bin lira) başvuru ücreti koşulu getirildi. Bu değişiklikler, halihazırda Ankara Anlaşması vizesi olan ve dört yılını doldurmayı bekleyen kişileri de etkiledi.