26 Temmuz 2018 20:36

Saray'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki

Saray'dan ABD'nin tehdidine ilk tepki
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tehdidine yanıt verdi.
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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim KalınABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulayacağı tehdidine yanıt verdi:

"Amerika Birleşik Devletler yönetiminin açıklamalarının, bir NATO müttefiki olan ülkemize yönelik kullanılan tehditkar dilin kabul edilmesi mümkün değildir.

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FETÖ konusunda bugüne kadar hiçbir adım atmayan Amerika Birleşik Devletleri yönetimi, bağımsız Türk yargısının yetki alanında olan bir hususu bahane ederek, Türkiye’ye karşı tehditler savurarak netice alamayacağını bilmelidir.

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Amerika Birleşik Devletleri, kendi çıkarlarına ve müttefiklik ilişkimize daha çok zarar vermeden, bir an önce tavırlarını gözden geçirerek yapıcı bir zemine dönmelidir."

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