ABD'nin 2 numarasından Ankara'ya Brunson tehdidi

Ankara'ya bir tehdit de Donald Trump'tan

Türkiye’nin ABD’li din adamı Brunson’ı ev hapsi koşuluyla cezaevinden tahliye etmesi, ABD'yi memnun etmedi. ABD Başkan Yardımcısı Pence, Ankara'yı açıkça tehdit etti: "Erdoğan ve Türk hükümetine mesajım var: Ya şimdi serbest bırakın ya da sonuçlarıyla yüzleşmeye hazır olun!"

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ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, cezaevinden tahliyesinin ardından Rahip Brunson’la görüştüğünü açıkladı. Twitter’dan açıklama yapan Pence, Brunson’ı ABD’ye götürmek için çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Pence, şu ifadeleri kullandı:



"Cezaevinden tahliyesinin ardından rahip Andrew Brunson ile telefonda görüştüm. Cezaevinden çıkmış olsa da, bu din adamı hala ev hapsinde. Tamamen serbest bırakılmasını ve ABD’ye geri dönmesini sağlamak için ABD Başkanı ve tüm yönetimin çalışmaya devam edeceği konusunda onu temin ettim.”



ABD Başkan Yardımcısı, bu açıklamanın ardından Ankara’ya çok açık bir tehditte bulundu. Pence, şu mesajı verdi:

" ABD Başkanı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk hükümetine bir mesajım var. Pastör Andrew Brunson'u ŞİMDİ serbest bırakın ya da sonuçlarla yüzleşmek için hazır olun. Eğer Türkiye , bu masum inanç adamını serbest bırakmak için hemen harekete geçmezse ve onu Amerika'ya yollamazsa Birleşik Devletler, Pastör Andrew Brunson serbest kalana kadar Türkiye 'ye önemli yaptırımlar uygulayacak."

ABD'nin Ankara Maslahatgüzarından açıklama: Brunson yetmez

ABD Başkan Yardımcısı Pence’in Brunson’ın serbest bırakılmaması halinde yaptırım uygulanacağını belirten açıklamalarının hemen ardından ABD Maslahatgüzarı Philip Kosnett’ten de açıklama geldi. Kosnett, Brunson’ın serbest kalmasının ABD için yeterli olmadığını twitterdan yaptığı yazılı açıklama ile duyurdu:

“Biraz önce rahip Brunson ve eşi Norine ile görüştüm. Cezaevinden çıkarılması, evine ve eşine dönmüş olmasından dolayı Andrew ve Norine elbette çok memnun. Dün Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığı’nın da açıkça ifade ettiği gibi bu ara adımı memnuniyetle karşılıyoruz; fakat bu gelişme sadece bir ara adımdır. Ayrıca Andrew Brunson özgür kalana, o ve haksız olarak gözaltına alınan diğer Amerikan vatandaşları ve ABD’nin diplomatik temsilciliklerinin Türk yerel çalışanları için adalet yerine getirilene kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz”