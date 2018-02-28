Almanya'dan Suriye ateşkesi açıklaması

Fransa ve ABD'nin ardından Suriye ateşkesinin Afrin'i de kapsadığına ilişkin bir açıklama da Almanya'dan geldi.

Almanya, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin hafta sonunda aldığı Suriye'de 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını belirtti. Almanya, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Türkiye'ye ateşkese bağlı kalma çağrısında bulundu.

"AFRİN'İ DE KAPSIYOR"

Deutsche Welle Türkçe'nin haberine göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Çarşamba günü yaptığı açıklamada BMGK'nin hafta sonunda aldığı Suriye'nin tümü için 30 günlük ateşkes kararının Afrin'i de kapsadığını kaydetti. Sözcü, "BM Güvenlik Konseyi'nin kararı Suriye'nin bütününden bahsediyor ve Suriye'nin tamamı için 30 günlük bir ateşkes çağrısında bulunuyor" dedi.

"ALMANYA'NIN GÖRÜŞÜ TÜRKİYE'YE İLETİLDİ"

Bu kararın "bütün taraflar" için geçerli olduğunu ifade eden sözcü, Almanya Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Walter Lindner'in Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi ile konuyu görüşerek Türk tarafına "BM kararı ile ilgili Almanya'nın görüşünü ilettiğini" belirtti.

Türkiye, BM'nin Suriye'deki 30 günlük ateşkes kararını olumlu karşılarken, Afrin'de YPG'ye yönelik "Zeytin Dalı Harekâtı"nın "terörle mücadele operasyonu" olduğunu, Türkiye'nin Suriye'de çatışan taraf olmadığını, dolayısıyla BM kararının bu operasyon için geçerli olmadığını savunuyor.