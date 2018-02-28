İbrahim Kalın'dan Doğu Guta açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta'daki sivillerin tahliyesi için yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bir ay önce talep ettiği bir konuydu." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Guta'da Esad rejimi altında kalan sivillerin tahliyesi için yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın bir ay önce talep ettiği bir konuydu. 700 sivilin tedavi amaçlı Türkiye'ye getirilmesiyle ilgiliydi. Putin bu sivilleri çıkardıklarını ifade etti. Türkiye'ye Güney Şam'a gönderildiler."

"TÜRKİYE'YE GELMEDİĞİ İÇİN PAYLAŞMADIK"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Putin'in, Doğu Guta'yla ilgili açıklamasına yönelik, "Bizim ilk talebimiz onların Türkiye'ye getirilmesiydi ama Güney'e gittiklerine dair bize bilgi geldi. Cumhurbaşkanımızın ilk talebinden sonra yaklaşık bir hafta sonra bu grup çıktı. Türkiye'ye gelmediği için onlar biz özel olarak paylaşmadık. Çünkü beklentimiz onların Türkiye'ye gelmesiydi. Ama Sayın Putin yeni açıklıyor." dedi.