Angelopulos'un evi ve ondan kalan tüm belgeler yandı

Yönetmenin eşi, Angelopulos'un gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin yangınla birlikte yok olduğunu doğruladı.



Yunanistan'da yüze yakın kişinin ölümüne neden olan yangın faciasında yanan evlerden birinin de 2012'de yaşamını yitiren Yunan yönetmen Theo Angelopulos’un evi olduğu ortaya çıktı. Evle birlikte Angelopulos’tan geriye ne kaldıysa yandı.

Yönetmenin eşi Fivi İkonomopulu-Angelopulu eşinden kalan tüm belgelerin, kitapların ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin evle birlikte yandığını söyledi.