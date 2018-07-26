26 Temmuz 2018 13:10

Angelopulos'un evi ve ondan kalan tüm belgeler yandı

Angelopulos'un evi ve ondan kalan tüm belgeler yandı
Yunanistan'daki yangında yönetmen Theo Angelopulos'un evi de yananlar arasında.
+ A -

HABER GALERİSİ

Angelopulos'un evi ve ondan kalan tüm belgeler yandı

Angelopulos'un evi ve ondan kalan tüm belgeler yandı

Bağlantılı Haberler

Paylaş

Yönetmenin eşi, Angelopulos'un gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin yangınla birlikte yok olduğunu doğruladı.


Yunanistan'da yüze yakın kişinin ölümüne neden olan yangın faciasında yanan evlerden birinin de 2012'de yaşamını yitiren Yunan yönetmen Theo Angelopulos’un evi olduğu ortaya çıktı. Evle birlikte Angelopulos’tan geriye ne kaldıysa yandı.

Yönetmenin eşi Fivi İkonomopulu-Angelopulu eşinden kalan tüm belgelerin, kitapların ve gün ışığına çıkmamış tüm entelektüel üretiminin evle birlikte yandığını söyledi.

 

Çok Okunanlar

Dünya