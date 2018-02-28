Putin ‘talimat’ verdi; Erdoğan ‘aracı’ oldu

BBC Türkçe’nin haberine göre, Moskova’da Avusturya Başbaşkanı Sebastian Kurz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Putin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sivillerin tahliye edilmesinde aracılık ederek yardımcı olduğunu söyledi.

Putin, sivillerin bölgeden nasıl ayrıldığına dair ayrıntılar paylaşmadı.

Rus lider, militanların Doğu Guta’yı diğer bölgelere ateş açmak için üs olarak kullandıklarını ifade etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), acil insani ihtiyaçların karşılanabilmesi ve ağır durumda olan yaralıların çatışmalı bölgelerden çıkarılabilmesi için Suriye hükümeti birlikleri de dahil ülkedeki tüm taraflara 30 günlük ateşkes yapmaları talebinde bulunmuştu.

Doğu Guta, şu an Suriye ordusunun kuşatmasında. Bölgede art arda sivil ölümü haberi geliyor. BMGK’daki ateşkes kararı da bölgedeki çatışmaların şiddetlenmesi üzerine alınmıştı.