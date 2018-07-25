ABD'den Rahip Brunson'a ev hapsine ilk yorum

Türkiye'de tutuklu bulunan ABD'li rahip Andrew Brunson'un ev hapsine alınmasına karar verildi. ABD'li din adamı İzmir'deki cezaevinden tahliye edildi. Brunson, Ekim 2016'dan bu yana PKK ve FETÖ adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla tutukluydu.

Rahip Brunson kararı sonrası dolarda hareketlilik!

Brunson davası Türk-Amerikan ilişkilerindeki en önemli konulardan biri olarak değerlendiriliyordu. Öyle ki ABD Başkanı Donald Trump, Cumnhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Brunson'un serbest bırakılmasını talep etmişti.

Cezaevinden çıkan Brunson evine getirildi.ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ise sosyal medya üzerinden açıklamada bulundu. Pompeo, "Karardan memnunuz ancak yeterli değil" dedi.

ABD'li rahip Brunson ev hapsine alındı