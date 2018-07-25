Mavi Balina oyunu ağır suç sayılacak

Habertürk'ün haberine göre; 'Blue Whale' yani 'Mavi Balina' adlı oyunu, Rusya'da bir psikoloji öğrencisi geliştirdi. Oyun ilk olarak oynayanlardan birinin 2015'te intihar etmesiyle gündeme geldi. Sonra da gündemden hiç düşmedi. Oyun nedeniyle, 6 ay içinde Rusya'da 130 çocuk intihar etti. Türkiye'de de bu oyun yüzünden ölümler yaşandı. Uluslararası polis örgütü Interpol, Belçika'da 18 gencin bu oyunu oynadığını tespit etti. Resmi makamları uyardı. Belçika savcılığına da geçen yıl yapılan uyarının ardından ceza yasasında değişikliğe gitti. Belçika'daki yeni ceza yasasına göre, ülkede artık intihara teşvik suç sayılacak. Mavi Balina oyunu ve benzeri şekilde ölüme sebep olanlar ağır şekilde cezalandırılacak.

Mavi Balina oyunu tam 50 gün sürüyor. Oyunu oynayanlar, kendilerine gönderilen talimatları sırayla yerine getiriyor. Son talimat ise oyuncunun kendi yaşamına son vermesi. Bu nedenle, Mavi Balina'dan medyada "intihar oyunu" olarak söz ediliyor. Oyun tarayıcı tabanlı olmadığı için denetlenemiyor.

Oyunun yaratıcısı Philipp Budeikin, Rusya'da 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Budeikin, duruşmalardan birinde toplumda temizlik yaptığını söyleyerek, kurbanlarını "biyolojik atıklar" olarak tanımlamıştı.