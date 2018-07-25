THY uçağını durdurdular: Türkler de destek verdi

İsveçli Elin Ersson, aynı uçakla sınır edilecek olan bir Afgan yolcu için THY uçağını durdurdu ve "Buna izin vermeyeceğim" dedi.

İsveç'in Göteborg kentinden Afgan bir göçmenin sınır dışı edilmesi bindiği uçaktaki yolcular tarafından protesto edildi. Göteborg Postası'nın haberine göre, dün Landvetter Havalimanı'ndan Göteborg-İstanbul seferini yapan uçakta yasa dışı bulunan 52 yaşındaki Afgan göçmenin uçaktan indirilip sınır dışı edilmesini protesto eden İsveçli aktivist Elin Ersson'un(21) yüzünden bir saat rötar yaptı.

''TAMAMEN YASA DIŞI''

Sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabı üzerinden canlı yayın yapan Ersson, 52 yaşındaki göçmene yapılanın "tamamen yasa dışı" olduğunu savunarak sınır dışı kararının durdurulmasını istedi.

" Afganistan 'da savaş var. Bu sığınmacıyı ölüme gönderiyorlar, buna izin vermeyeceğim." ifadelerini kullanan Ersson'un eylemine diğer yolculardan da destek geldi.

TÜRK YOLCULAR DA PROTESTOYA DESTEK VERDİ

Türk yolcular destek verdi, aktivist ağladı Kabin görevlilerinin aktiviste müdahale etmeye çalışmasının ardından Türk yolcular olaya tepki gösterdi.

Türk bir yolcunun "Ya o sığınmacı gönderilmesin uçaktan insin ya da hep beraber biz de inelim. Sığınmacıyı ölüme göndermezsiniz." şeklindeki uyarısı üzerine diğer Türk yolcular da alkışlarla Ersson'a destek verdi. Bu destek karşısında duygulanarak ağlayan aktivist, "Türk yolcular bana destek veriyor. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AFGANLI GÖÇMEN UÇAKTAN İNDİRİLDİ

İsveç Ulaştırma Güvenlik Dairesi (Swedavia) Basın Sözcüsü Hans Uhrus tarafından yapılan açıklamada, olay doğrulanırken, Türk yolcuların da kadına destek vermesi sonucu aktivist ve Afganlı sığınmacının uçaktan indirildiği, uçağın bir saat rötardan sonra havalanarak yoluna devam ettiği belirtildi.