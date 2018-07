Uber'e 1 milyar sterlinlik dava açacaklar

İngiltere’nin başkenti Londra’da binlerce taksi şoförü, kendilerini gelir kaybına uğrattığı gerekçesiyle taksicilik uygulaması Uber’e dava açmaya hazırlanıyor. Hukuki destek için görüşmeler yapan taksi şoförleri, Uber’de an az 1 milyar sterlinlik tazminat istemeyi planlıyor.

The Guardian’ın haberine göre, Londra taksi Şoförleri Birliği, Mischon de Reya isimli hukuk bürosu ile temasa geçti. 11 bin üyesi olan Birlik, son beş yılda UBER yüzünden her bir şoförün en az 10 biner sterlinlik kayba uğradığını savunuyor. Eğer hukuki destek sonrasında Birlik dava açma yolunda ilerlerse, kentteki 25 bin taksinin tamamının bu hamleye katılması bekleniyor. The Guardian, böyle bir durumda Uber’e en az 1.25 sterlinlik bir fatura çıkacağını yazdı.