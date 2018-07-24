Yunanistan'da felaket: En az 74 ölü

Doğu Attika’da tarif edilemeyecek zarar veren orman yangınları binlerce dönümlük ormanlık araziyi, sayısız ev ve arabayı kül etmekle kalmadı, şimdiye kadar en az 74 yaşamını yitirmesine neden oldu.

Ulusal Sağlık İdare Merkezi'nden yapılan açıklamada aralarında 23 çocuğun da bulunduğu en az 187 kişinin yaralandığı bildirildi. Ölü sayısına bölgede yangından kurtulmak için kaçarken bir arazide birbirlerine sarılı halde bulunan 26 kişi daha eklendi.

Şiddetli rüzgar ve kavurucu sıcaklardan dolayı yangın söndürme çalışmalarının güçlükle yürütüldüğü olayda yüzlerce araç ve bina kullanılamaz hale geldi.

Kurtarma çalışmalarına 9 devriye botu, iki askeri gemi, helikopterler ve özel tekneler de destek verdi.

Meteoroloji uzmanları hava koşullarının değişmesini beklemediklerini söylüyor. Ekipler afet bölgesini tahliye etmek ve kayıpları bulmak için zamanla yarışıyor.

ATTİKA'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın da içinde bulunduğu Attika bölgesinin bazı kesimlerinde olağanüstü hal ilan edildiği açıklandı. Attika Eyalet Başkanlığından yapılan açıklamada Vali Rena Duru'nun, yangınların devam ettiği doğu ve batı Attika'da olağanüstü hal ilan ettiği belirtildi.

KUNDAKLAMA ŞÜPHESİ

Bosna Hersek ziyaretini yarıda kesen Başbakan Aleksis Çipras , alevlerin etkisi altına aldığı üç ana noktada 600 kadar itfaiye ekibi ile 300 aracın görevlendirildiğini, kuzey de ise 300 kişilik bir ekibin iş başında olduğunu söyledi.

Evlerini terk etmek zorunda kalanlar otellere ve askeri lojmanlara yerleştirildi. Ulaşımda da aksalıklar yaşandı.

Yangınların çıkış nedeni henüz bilinmese de yetkililer kundaklama ihtimalini de değerlendiriyor.

ASKERİ MEKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Evsiz kalan insanların geçici olarak barınmaları için Otelciler Birliği tarafından otel odaları temin edildi, askeri mekânlar da seferber edildi.

15 DEĞİŞİK YERDE YANGIN

Gece yarısından sonra açıklama yapan Hükümet Sözcüsü Dimitris Canakopulos, bölgede aynı anda 15 değişik yerde yangın çıktığını, şiddetli rüzgârın ise yangının kısa sürede kontrol dışına çıkmasına neden olduğunu söyledi.

AVRUPA'DAN YARDIM İSTENDİ

Yangına karadan 300'e yakın itfaiyeci, 100'ü aşkın itfaiye aracı, yaya birlikleri ve gönüllülerle, havadan ise 7 Canadair uçağı ve 10 helikopterlerle müdahale edildiğini açıklayan Canakopulos, Avrupa Sivil Savunma Mekanizması'ndan hava ve karadan yardım desteği talep edildiğini, Kıbrıs ve İspanya’nın olumlu yanıt verdiğini söyledi.

"MATİ BÖLGESİ ARTIK HARİTADAN SİLİNDİ"

Reuters’ın son dakika haberinde yangının yolları ve tren hattına zarar verdiği belirtilirken yapılan açıklamada bölgede yaşayan insanların evlerini terk etmeleri istendi. Yunanistan’ın Skai TV’sine konuşan bir kadın, “Mati bölgesi artık haritadan silindi. Evden kaçarken çok sayıda yanmış ceset gördüm ve arabalar cayır cayır yanıyordu. Hayatta olduğum için şanslıyım” dedi. Rafina bölgesinde yerel turistin gittiği ve ağırlıklı olarak kamp yapanlara rastlanan Mati bölgesi hakkında hükümet sözcüsü Dimitris Tzanakopoulos açıklamalarda bulundu. En az 88 yetişkin ve 16 çocuğun yaralı olarak tedavi altına alındığını açıkladı.