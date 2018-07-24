Dışişleri'nden sürpriz İran çıkışı

ABD'nin İran'a yönelik yaptırımları hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "ABD, İngiltere, başka ülke olsun, onların yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Memmedyarov ile ortak basın toplantısı düzenledi. Türkiye'nin, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına karşı olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Birleşmiş Milletler'in (BM) yaptırımlarına her ülke gibi biz de uyarız ama ABD olsun veya İngiltere olsun veya başka bir ülke olsun, AB olsun, onların bir ülkeye yönelik yaptırım kararlarına biz uymak zorunda değiliz" ifadesini kullandı. Çavuşoğlu, Türkiye'nin önceden AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarına da katılmadığını hatırlatarak, "Yaptırımları da doğru bulmuyoruz. Bu ilkesel bir tutumdur. Herhangi bir şarta bağlı değildir" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Azerbaycan, İran, Rusya ve Irak'tan petrol ve gaz alımı yaptığını kaydeden Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"İran'dan almayıp da o ihtiyacımı nereden alacağım? Azerbaycan'dan almazsam nereden alacağım? Uzaktan konuşmak kolay. Biz komşu ülkeyiz İran'la. İran'la her konuda anlaştığımızı söyleyemeyiz, farklı görüşlerimiz de oluyor ama biz bu tür yaptırımlara karşıyız ve bu ilkesel tutumdur".