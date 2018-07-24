24 Temmuz 2018 16:17

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu

Erdoğan ve Putin'in görüşeceği tarih belli oldu
Erdoğan ve Vladimir Putin, 26 Temmuz'da görüşecek.
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Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin 26 Temmuz'da görüşecek.

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