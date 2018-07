Yunan bakandan yangınla ilgili 'garip' cevap

Hayatını kaybedenler dolayısıyla Yunanistan’a başsağlığı dileyen Çavuşoğlu, sabah saatlerinde Yunan mevkidaşı Nikos Kocyas’ı aradığını belirterek, “Sayın Kocyas’ı bu sabah arayarak hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim hem de yardım teklifinde bulundum. Kocyas, yardım konusunda ilgili bakanı aradı ve teşekkür etti. Şu an için yardım ihtiyaçları bulunmadığı cevabını verdi. Zaten yağmurun da başlayacağını söyledi. Yangın söndürme uçak ve helikopterlerimiz talep gelmesi halinde yardıma gitmeye her an hazır bekliyor” diye konuştu.

Komşuda yangın felaketi: 60 ölü

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarındaki ormanlık alanlarda çıkan yangınların meskun bölgelere sıçraması sonucu 60 kişinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Yunan İtfaiye Teşkilatı Basın Sözcüsü Stavroula Malliri, Atina'nın kuzeydoğusunda yer alan Rafina yakınlarındaki ormanlık alanlarda başlayan yangınların meskun bölgelere sıçradığını açıkladı.

Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.

Yangında 16'sı çocuk 172 kişi de yaralandı. Yaralananlardan 11'inin durumunun ciddiyetini koruduğu ifade edildi.

Kayıp başvurusu yapılan birçok kişiye henüz ulaşılamaması nedeniyle ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.