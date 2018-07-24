Madonna'ya taciz suçlaması

Cazalet, Madonna tarafından yazıldığı iddia edilen mektubu açık artırmada sattı.

ABD’li şarkıcı Madonna’nın eski İngiliz manken Amanda Cazalet’i taciz ettiği iddia edildi.

Habertürk’ün aktardığı habere göre, eski İngiliz manken Amanda Cazalet, ikonik yıldız Madonna’nın geçmişte yıllarca kendisini taciz ettiğini öne sürdü. 1990’da Madonna’nın Justify My Love şarkısının klibinde rol alan Cazalet, yıldızın o dönemden sonra tarafına yazdığını iddia ettiği aşk mektuplarını da kanıt olarak gösterdi. Cazalet, Madonna tarafından kaleme alındığını iddia ettiği bir aşk mektubunu geçen ay 50 bin dolar karşılığında açık artırmada satmıştı.