Yunanistan'dan yardım çağrısı

Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında en az 1 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın Attika bölgesinde meydana gelen orman yangınlarında en az 1 kişi öldü, 6'sı ağır olmak üzere 25 kişi de yaralandı. Başbakan Aleksis Çipras, Bosna-Hersek gezisini yarıda keserek ülkeye dönerken, Yunanistan yardım çağrısında bulundu. Yangınların sürdüğü Attika bölgesinde ise olağanüstü hal ilan edildi.

Batı Attika ile Korinthos arasındaki Kineta bölgesinde öğle saatlerinde çıkan büyük orman yangınını kontrol altına almak için çalışmlar sürüyor. Şiddetli rüzgârın da etkisiyle büyüyen yangın, Kineta'nın Galini, Panorama ve Marula yerleşim alanlarını sarınca itfaiye, bölge sakinlerinin evlerini terk etmelerini istedi. Bölgede, binlerce dönümlük çam ormanının yanı sıra 30'dan fazla ev, bir otel ve hayvancılık tesisleri kül oldu. Yangın Atina-Korinthos karayoluna ulaşınca yol trafiğe kapatıldı.

Bu arada, Attika'nın doğusunda bulunan Mati, Neos Vuças, Rafina ve Ntaou Pendelis sayfiye yerleri alevlere teslim oldu. Büyük bir hızla ilerleyen yangın, yerleşim yerlerini sarınca bölge sakinler evlerinden tahliye edilerek deniz kenarına taşındı. Mahsur kalanlara yardım etmek üzere birçok gemi yardıma koştu.

Yapılan açıklamalara göre, Neos Vuças ve Rafina sayfiye yerinde bir kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır olmak üzere 25 kişi de yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Mati bölgesinde ise evlerin yüzde 90'ı kül oldu. Nea Makri Belediye Başkanı, yangının Ayia Marina yerleşim yerine girdiğini açıkladı.

ÇİPRAS, BOSNA-HERSEK ZİYARETİNİ YARIDA KESTİ

Yunan Başbakanı Aleksis Çipras durum değerlendirmesi yapmak üzere bulunduğu Bosna-Hersek'ten acilen Atina'ya döndü. Attika bölgesinde olağanüstü hal ilan edildi. İtfaiye sözcüsü, Yunanistan'ın yut dışından yardım istediğini açıkladı.