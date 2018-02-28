Riyad'da 3 gün süren festivale yabancı turistlerin yanı sıra Suudiler büyük ilgi gösterdi. Festivale Suudi grupların yanı sıra Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan ve ABD'nin New Orleans kentinden gruplar katıldı.
28 Şubat 2018 17:35
Suudi Arabistan'da bir ilk daha!
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin tutucu imajını değiştirme kampanyası çerçevesinde ilk kez kadın ve erkekler başkent Riyad'da düzenlenen caz festivalinde birlikte müzik dinleyerek eğlendi.
Çok Okunanlar
-
Suudi Arabistan'da bir ilk daha!
-
AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a 'Suriye' mektubu
-
Mercedes ve BMW şokta!
-
Kerkük petrolü yeniden Türkiye'de
-
Kutup 25 derece ısındı Avrupa dondu
-
BM’den ‘Türkiye’de işkence’ açıklaması
-
Dışişleri'nden Fransa Cumhurbaşkanlığı açıklamasına yalanlama
-
Rus Ordusu'ndan Doğu Guta açıklaması
-
Kerkük'te bomba yüklü motosiklet patlatıldı
-
Kazan'da silahlı saldırı: Yaralılar var