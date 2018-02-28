28 Şubat 2018 17:35

Suudi Arabistan'da bir ilk daha!

Suudi Arabistan'da bir ilk daha!
Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin tutucu imajını değiştirme kampanyası çerçevesinde ilk kez kadın ve erkekler başkent Riyad'da düzenlenen caz festivalinde birlikte müzik dinleyerek eğlendi.
+ A -

Paylaş

Riyad'da 3 gün süren festivale yabancı turistlerin yanı sıra Suudiler büyük ilgi gösterdi. Festivale Suudi grupların yanı sıra Lübnan'ın başkenti Beyrut'tan ve ABD'nin New Orleans kentinden gruplar katıldı.

Çok Okunanlar

Dünya