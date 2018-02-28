Suudi Arabistan'da bir ilk daha!

Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın ülkenin tutucu imajını değiştirme kampanyası çerçevesinde ilk kez kadın ve erkekler başkent Riyad'da düzenlenen caz festivalinde birlikte müzik dinleyerek eğlendi.