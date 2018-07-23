Uluslararası Adalet Divanı'ndan Katar kararı

Suudi Arabistan ve Mısır'ın çektiği altı Arap ülkesinin, Katar ile diplomatik ilişkileri kesme kararı alması son dönemde Körfez'deki en büyük diplomatik krizlerden birine yol açmıştı.

Uluslararası Adalet Divanı, Birleşik Arap Emirlikleri’nin abluka kararının uygulamasında Katarlı vatandaşlara yönelik hak ihlali olduğuna hükmetti.

Ne olmuştu?

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki kriz, 5 Haziran'da Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn yönetimlerinin Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleriyle başlamıştı. Katar'a abluka uygulayan 4 ülke, ilişkilerin düzeltilmesi için Doha yönetimine 13 maddelik bir talep listesi sunmuş, Katar ise uluslararası hukuka aykırı hiçbir talebin kabul edilmeyeceğini açıklamıştı.

Suudi Arabistan'ın açıklamasında, Katar'ın Yemen'de İran destekli Husi militanlarına verdiği destekten söz edilirken, Mısır yönetimi Katar'ın Müslüman Kardeşler'e olan desteğini Mısır milli güvenliğine aykırı olduğunu belirtmişti. Bahreyn ise Katar'ın kendi topraklarındaki terör örgütlerine destek sağladığı gerekçesiyle ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

Katar cephesinden, 6 Arap ülkesinden gelen ilişkileri kesme kararının ardından, yapılan ilk açıklamada, hiçbir gerçekliği olmayan iddia ve suçlamalar' ile alındığı belirtilen kararın 'gerekçesiz' olduğu kaydedildi ve "Esefle karşılıyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.