Almanya'dan Mesut Özil açıklaması

Mesut Özil'in Alman milli takımını bırakması Berlin'de hükümetin basın toplantısında da yoğun gündem konusu oldu.

Basın sözcüsü , "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e çok büyük değer veriyor. Mükemmel bir futbolcu olarak görüyor. Mesut Özil Alman futboluna büyük katkı vermiştir" dedi.

MESUT Özil'in Alman medyası, Futbol Federasyonu ve sponsorları ağır suçlayan açıklaması ve milli takımı bırakması tartışmaları Almanya'da Başbakan Merkel'e kadar uzandı. Berlin'de hükümetin basın toplantısında Başbakan Merkel'in Mesut Özil'in açıklamaları ve istifası konusundaki tutumu soruldu.

Basın sözcülerinden Ulrike Demmer, "Başbakan Merkel, Mesut Özil'e çok büyük değer biçiyor. Mesut Özil mükemmel bir futbolcu. Alman milli takımına çok katkısı oldu. Mesut Özil şimdi bir karar aldı. Bu karara saygı duymak gerekir. Spor Almanya'da uyuma çok büyük katkı sağlıyor. Almanya dünyaya açık bir ülke. Göçmen kökenli insanların Almanya'ya uyumu federal hükümet için bir anahtar ödev" dedi.