Julian Assange hakkında flaş iddia!

Sputnik ve Russia Today (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Ekvador yetkililerinin yakın gelecekte WikiLeaks kurucusu Julian Assange'in İngiliz makamlarına vermeyi planladığını ifade etti.

Yaptığı paylaşımında Ekvador cumhurbaşkanının gelecek hafta İngiltere'ye bir gezi planladığını bilgisini de veren Simonyan, Assange'ın iade edilmesi bilgisinin yanlış olduğunu umduğunu da kaydetti.



Ekvador Dışişleri Bakanı Jose Valencia da daha önce, WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın sığınma talebinin sonsuza dek sürmeyeceğini belirtmişti.

Assange, 2012'den beri Ekvador'un Londra'daki büyükelçiliğinde bulunuyor. Assange, WikiLeaks faaliyetleriyle ilgili İsveç makamlarının ABD'ye iadesinden duyduğu korkuyu belirtmiş, siyasi sığınma için Ekvador makamlarına başvurmuştu.

Mart ayının sonunda ise, Ekvador hükümeti Assange'ı dış dünyayla iletişimini kesmişti. Ekvador yetkililerine göre, Assange'in davranışları ve sosyal medyadaki mesajları, ülkelerinin İngiltere, AB ülkeleri ve dünyanın diğer ülkeleriyle olan iyi ilişkilerini tehlikeye atıyor.

Ekvador Başkanı Lenin Moreno da Mayıs ayında, saklandığı Londra'daki büyükelçilikte Assange'ın güvenliğini sağlamak için alınan ek tedbirlerin iptal edilmesini istemişti.