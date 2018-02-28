AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a 'Suriye' mektubu

Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, Türkiye, Rusya ve İran'a bir mektup gönderdi.
Mogherini'nin mektubunda Suriye'de savaşın durdurulmasını sağlayacak tüm gerekli adımların atılması çağrısında bulunuldu.
Reuters tarafından görülen mektupta Mogherini, Doğu Guta'da tıbbi tahliyelerin yanısıra insani yardımların BM öncülüğünde, güvenli ve sürdürülebilir şekilde ulaştırılması çağrısında bulunuldu.
Mogherini geçtiğimiz günlerde Suriye'de kötüleşen durum nedeniyle Astana sürecinin garantör ülkeleri Türkiye, İran ve Rusya'ya bir mektup göndereceğini açıklamıştı.