'Kızıl ajan'dan mesaj: 'Dayan'

ABD ile Rusya arasında Soğuk Savaş'tan beri yaşanan en büyük casus geriliminin merkezinde bulunan Anna Chapman yeniden ortaya çıktı.

Rus ajanı olduğu ortaya çıktıktan sonra 2010’da ABD'den sınır dışı edilen "kızıl ajan" Anna Chapman, O dönemde ABD'nin Federal Soruşturma Bürosu FBI'ın 7 yıllık araştırması sonucunda 11 casusun bulunduğunu ortaya çıkardığı isimlerden biriydi.

Chapman, o dönem Rusya'da bulunan çifte ajan Sergey Skripal ile takas edilmişti. Skripal, geçtiğimiz aylarda bulunduğu İngiltere'de zehirlenmiş ve Rusya ile İngiltere arasında diplomatik krize sebep olmuştu.

Sınır dışı edildikten sonra Putin tarafından karşılanan ve kariyerine siyaset ve moda alanında devam eden Chapman, iki ülke arasında geçen hafta yeni bir Rus ajanı krizinin patlak vermesiyle yeniden ortaya çıktı.

Bu sefer yakalanan isim Maria Butina'ydı. ABD'li yetkililer Butina'dan bazı yanıtlar almaya çalışırken Chapman sosyal medyadan bir destek mesajı paylaştı. Chapman, "Seni çözmek ve senden bilgi toplamak isteyecekler ama sen dayan" mesajını paylaşarak Butina'nın yanında olduğunu söyledi.