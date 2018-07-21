Hamanei'den Ruhani'ye destek!

İran liderinin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre Hamanei, başkent Tahran’daki konutunda Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, İran’ın ülke dışındaki büyükelçileri ve diplomatik misyon temsilcilerini kabul etti.

“ÖNEMLİ BİR AÇIKLAMADIR”

Burada yaptığı konuşmada, İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin Hürmüz Boğazı’nı kapatma tehdidine işaret eden Hamanei, “Cumhurbaşkanı’nın, ‘İran’ın petrol satışının engellenmesi halinde, bölgede kimse petrol ihraç edemez’ açıklaması, İslam Cumhuriyeti’nin konuya ilişkin politikasını ve yaklaşımını ortaya koyan önemli bir açıklamadır.” dedi.

“ABD İLE MÜZAKERE BİR HATAYDI”

Hamanei, Dışişleri Bakanlığı’nın, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin ortaya koyduğu duruşu sıkı bir şekilde takip etmesi gerektiğini belirtti.

ABD’nin “güvenilmez” olduğunu vurgulayan Hamanei, Washington yönetimi ile müzakerelerin sorunları ortadan kaldıracağını düşünmenin açık bir hata olduğunu belirtti.