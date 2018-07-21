Türkiye'deki sürgün hayatı bitti; yurduna dönüyor

Afganistan'ın bir yıldan uzun bir zamandır Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum Pazar günü özel bir uçakla Kabil'e dönecek.

Bir yıldan uzun bir zamandır Türkiye'de bulunan ve ülkesine dönemeyen Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum Pazar günü Kabil'e gidecek. Dostum için resmi bir karşılama töreni düzenlenecek.

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, Afganistan'ın bir yıldan uzun bir zamandır Türkiye'de bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Raşid Dostum Pazar günü özel bir uçakla Kabil'e dönecek.

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Harun Çakansuri, Dostum'un başkentte resmi bir törenle karşılanacağını ve kendisine yönelik suçlamaların ise bağımsız mahkemelerce ele alınacağını açıkladı.

Kabil'de basın mensuplarına konuşan Çakansuri, "Yasal meseleler yargı yetkililerini ilgilendirir" ifadesini kullanırken, ayrıca Dostum'un yakın çevresinde bulunan ve geçtiğimiz haftalarda tutuklanan milis komutanlardan Nizamettin Kaysari'nin ise cezaevinden salınmayacağını belirtti.

Kaysari'nin tutuklanmasının ardından ülkenin kuzeyindeki kentlerde protesto gösterileri düzenlenmiş, göstericiler Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin posterlerini parçalamış ve Özbekistan'dan gelen enerji nakil hatlarını kesme tehdidinde bulunmuştu.

Protestocular Kaysari'nin serbest bırakılmasının yanı sıra, sürgündeki Cumhurbaşkanı Yardımcısı’nın da ülkesinde özgürce geri dönebilmesini talep ediyor. Dostum'un Ekim ayında düzenlenecek genel seçimlerde görevdeki Cumhurbaşkanı Gani'ye karşı aday olması bekleniyor.

SÜRGÜNDEKİ LİDER

Aralık 2016'da bir siyasi rakibine işkence yapmak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlanan Dostum, ardından Mayıs 2017'de Türkiye'ye gitmişti.

Tedavi için Türkiye'ye gittiğini belirten Dostum, hakkında açılan soruşturmada kendisine yöneltilen suçlamaları reddediyor. 53 yaşındaki siyasetçinin, Temmuz 2017'de ülkesine dönmeye çalıştığı iddia edilmiş ve Afgan basınında çıkan haberlerde, Dostum'u taşıyan uçağın Afganistan'a inmesine izin verilmediği aktarılmıştı.

Dostum'un yedi koruması, Afganistan Yüksek Mahkemesi tarafından Cüzcan vilayetinin eski valisi Ahmed İşçi'yi kaçırıp işkence ve cinsel istismarda bulunma suçlamaları ile Kasım 2017'de beşer yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

SEÇİME DOĞRU

Dostum'a, ülkenin kuzey ve batısındaki Tacik, Özbek ve Türkmenlerin desteği giderek artarken, Peştun kökenli olan Cumhurbaşkanı Gani'ye, Afganistan nüfusunun çoğunu oluşturan bu etnik grup mensuplarına ayrıcalık gösterdiği suçlaması yöneltiliyor.

ABD liderliğindeki uluslararası koalisyonun 2001 yılında Taliban'a karşı başlattığı operasyon ve takip eden savaş döneminde ABD Dışişleri Bakanlığı'nın "tipik bir savaş beyi" olarak nitelendirdiği Dostum'a kuzeydeki Belh vilayetinin eski valisi Ata Muhemmed Nur ve Şii Hazaraları temsil eden Başbakan Yardımcısı Muhammed Muhakık da destek veriyor.

Afganistan'da nüfusun yüzde 9'unu oluşturan Özbeklerin lideri olan eski genelkurmay başkanı Dostum, 2014'teki seçimlerin ardından devlet başkanlığı yardımcılığına getirilmişti.