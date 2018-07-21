Putin'den bira esprisi: Müslümanlar biraya...

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un, stadyumlarda bira satışının çok karlı bir ticaret olduğunu söylemesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minnihanov'a bir espri yaptı.

Rusya'ya bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'un, stadyumlarda bira satışının çok karlı bir ticaret olduğunu söylemesi üzerine Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Minnihanov'a bir espri yaptı.

Rusya'nın Kaliningrad kentinde sporla ilgili toplantıda konuşan Minnihanov, 2018 Dünya Kupası sırasında başkent Kazan'daki maçlar sırasında bira satışlarından 89 milyon ruble (yaklaşık 7 milyon lira) kazandıklarını açıkladı.

"MADEM MÜSLÜMANLAR..."

Medya Günlüğü'nden Fuat Safarov'un haberine göre, Minnihanov, "Bir konuya değinmek istiyorum. Maçlar sırasında bira satışlarıyla ilgili bir inceleme yaptık. Satışlarla ilgili hiçbir sorun yaşanmadı. Sizin de göz atmanızı isterim. Öncelikle erkekler bira içmeyi seviyor, ikincisi de bu da bir ürün..." deyince Putin, "Tataristan'da herkes bira sevmeyebilir" diye araya girdi.

Bunun üzerine Minnihanov, "Elbette bir Müslüman olarak biradan konuştuğum için utanıyorum, ancak ben Ortodoks kardeşlerimi düşünüyorum" dedi.

Putin'in ise, "Aferin size" demesi salonda kahkahalara neden oldu.

Putin daha sonra Minnihanov'a, "Madem Müslümanlar biraya böyle liberal yaklaşıyor, o zaman düşünürüz bir şeyler" diye espri yaptı.

Rusya'da maçlar sırasında stadyumlarda bira satışı ve tüketimi yasak. Sadece Dünya Kupası maçları için Rus mevzuatında değişiklik yapılarak bira satışlarına geçici izin verilmişti.