Trump'ın avukatının ofisinde şok kayıt ortaya çıktı!

FBI, Trump'ın avukatı Cohen ile Trump arasında bir Playboy modeline susması için ödeme yapılması konuşmalarını içeren kayıt ele geçirdi.

ABD'de FBI, Başkan Donald Trump'ın avukatı Michael Cohen'in ofisinde, Cohen ile Trump arasında bir Playboy modeline susması için ödeme yapılması konuşmalarını içeren kayıt ele geçirdi. Konuşmayı avukat Cohen'in kendisinin kayda aldığı ortaya çıktı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatı Michael D. Cohen'in playboy modeli Karen McDougal'a ödeme konusunda Trump ile yaptığı konuşmayı kayda aldığı ortaya çıktı. FBI kaydı inceliyor.

Susması için McDougal'a ödeme konusunun konuşulduğu kayıt, 2016 seçim kampanyası finansmanının legal kullanımı konusunda da tartışma yarattı.

AP'nin haberine göre, ajansa konuşan ve isminin gizli kalmasını isteyen konu hakkında bilgi sahibi bir kişi, konuşmanın Trump'ın başkan seçildiği 2016 seçimlerinden iki ay önce yapıldığını ve ödemenin yapılmadığını iddia etti.

Wall Street Journal gazetesinin seçimlerden önce yayınladığı habere göre ise Trump'ın yakın arkadaşı David Pecker’ın CEO’su olduğu National Enquirer dergisi, McDougal'a 150 bin Dolar ödemişti. Bu ödeme karşılığında 'hikayeyi' satın alan dergi haberi hiç yayınlamamıştı.