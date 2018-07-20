İsrail, Gazze'ye saldırdı; 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail, Filistin’in Gazze Şeridi’ne saldırı düzenledi. Saldırılarda 4 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail, Gazze sınırında İsrail askerlerine ateş açıldığı gerekçesiyle, havadan ve karadan Gazze’ye saldırı düzenledi. İsrail ordusu, uçakların ve tankların HAMAS’a ait 8 hedefin vurduğunu iddia etti.

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamalara göre, 3 kişi bombalı saldırılarda, 1 kişi de İsrail sınırındaki gösterilerde vurularak yaşamını yitirdi.

MLADENOV: SAVAŞIN EŞİĞİNE GELİNDİ

Birleşmiş Milletler (BM) Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov, her iki tarafa da geri çekilme çağrısı yaptı.

“Savaşın eşiğine gelindi”ğini belirten Mladenov, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, “Gazze’deki herkes bu eşikten geri adım atmalı. Yarın değil, gelecek hafta değil, hemen şimdi geri adım atılmalı. Filistinliler’i ve İsrailliler’i başka bir savaşa girmek için kışkırtmak isteyenler başarılı olmamalı” ifadelerine yer verdi