ABD ile Türkiye arasında ambargo görüşmesi

İran nükleer anlaşmasının askıya alınmasının ardından yaptırımları yeniden başlatma kararı alan ABD 'nin, konuya ilişkin Türkiye 'den beklentilerini paylaşması bekleniyordu.

Görüşme sonrası Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan Türkiye'nin zarar görmemesi açısından temaslarda bulunulduğu açıklandı. Dışişleri Bakanlığı açıklaması şöyle:

"Bilindiği üzere, ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin 16 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe giren Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekileceğini ve İran’a yeniden yaptırım uygulanmaya başlanacağını 8 Mayıs 2018 tarihinde açıklamıştı.

ABD’nin KOEP’ten çekilme kararının ardından İran’a yönelik uygulanacağı açıklanan yaptırımlar ülkemiz bakımından önem arzetmektedir.

Uygulamaya konulabilecek yaptırımlardan ülkemizin zarar görmemesi amacıyla gerekli çalışmalar ilgili kurumlarımızca yürütülmekte olup, ABD’li muhataplarımızla temaslarımız sürdürülmektedir. Bu çerçevede, 20 Temmuz günü ülkemizi ziyaret edenABD heyetiyle görüşmelerde bulunulmuştur.

İran gerek ekonomik ve ticari ilişkilerimiz, gerek enerji ithalatımız bakımından önemli bir komşumuzdur. Bu nedenle ABD’nin bu alanda uygulayacağı yaptırımlar yakından izlenmeye devam edilecektir"