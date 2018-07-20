20 Temmuz 2018 14:03

'Ticaret savaşı'nda yeni hamle!

'Ticaret savaşı'nda yeni hamle!
ABD Başkanı Donald Trump Çin'den ithal edilen 500 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmeye hazır olduğunu belirtti.
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Açıklama CNBC televizyonunda yer aldı.

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