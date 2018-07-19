19 Temmuz 2018 20:59

ABD'li komutandan Menbiç açıklaması

ABD'li komutandan Menbiç açıklaması
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Menbiç yol haritası kapsamında Türkiye ile ABD'nin cephe hattında yapacağı ortak devriyeler için verilecek eğitimlerin yakında başlayacağını söyledi.
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Orgeneral Joseph Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD 'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Menbiç'teki ortak devriyeler için eğitim başlıyor

ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Votel, Türkiye ile ABD 'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Menbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak." diye konuştu.

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