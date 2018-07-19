ABD'li komutandan Menbiç açıklaması

Orgeneral Joseph Votel, ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) video konferans yöntemi ile bağlanarak, ABD 'nin Ortadoğu'daki operasyonları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Menbiç'teki ortak devriyeler için eğitim başlıyor

ABD'nin Suriye'deki faaliyetlerini değerlendiren Votel, Türkiye ile ABD 'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritası çerçevesinde Türkiye ile koordineli bağımsız devriyeler yapmaya devam ettiklerini söyledi.

Menbiç'te iki ülkenin yürüteceği ortak devriyelere de değinen Votel, "Diplomatik yol haritasının bir parçası olarak, bu son derece karmaşık ortamda cephe hattının bazı parçalarında ortak devriye yapmak üzere gerekli eğitimler yakın zamanda başlayacak." diye konuştu.