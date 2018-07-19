Fransa'da tekmeci danışman görevden alındı

Fransa Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla, başkent Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında bir erkek eylemciye vurup tekmelerken, bir kadın eylemcinin de boynunu sıkarken görüntülendi.

Ülkenin önde gelen gazetelerinden Le Monde Macron 'un güvenlik ekibinin üst düzey üyelerinden Alexandre Benalla 'nın Paris'teki 1 Mayıs gösterileri sırasında 2 eylemciye yönelik şiddet uyguladığı görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde başında polis kaskı bulunan Benalla önce boynundan sıktığı bir kadın eylemciyi alandan uzaklaştırıken ardından da başına vurup yere düşürdüğü bir erkek eylemcinin göğsüne ayağıyla bastığı görülüyor.

2 HAFTALIĞINA AÇIĞA ALINDI, GÖREVİ DEĞİŞTİRİLDİ

Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan yapılan açıklamada polis memuru olmayan ve daha önce koruma olarak çalışan Benalla 'ya resmi tatil olan 1 Mayıs 'taki 'polis operasyonlarını gözlemleme' izni verildiği belirtildi.

Açıklamada Benalla 'nın olayın ardından 2 haftalığına (4-19 Mayıs) ücretsiz olarak açığa alındığı ve Macron 'un seyahatlerinde güvenliği organize etme görevini artık yapmayacağı aktarıldı.

Türkiye'de ise, Soma’daki maden faciasında bir yakınını kaybeden protestocuya tekme atarken görüntüleri dünya basınına da yansıyan Başbakanlık Müşaviri Yusuf Yerkel terfi ettirilmiş, Yerkel’in eşi Sümeyra Yerkel ise, Kültür ve Turizm Bakanı Mahir Ünal’ın danışmanı olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü Bruni Roger-Petit basına yaptığı açıklamada "Bu yaptırım kabul edilemez bir davranışı cezalandırmak için uygulandı ve bu kovulmadan önceki son uyarıydı" ifadelerini kullandı.



SORUŞTURMA DA BAŞLATILDI

Paris savcılığı bugün ayrıca kamu çalışanının şiddet kullanması, polis memuru gibi davranma ve polis işaretlerinin yasa dışı kullanılması gibi olası suçlar nedeniyle Benalla hakkında ön soruşturma başlattı.

Macron'un kampanyası sırasında güvenliği sağlamakla görevli olan Benalla , Macron 'un Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi sonrası Mayıs 2017'de saraydaki ekibe dahil olmuştu.

Muhalif milletvekilleri ise olayın ilk yaşandığı sırada polise bildirilmemesinin nedenini sorgulayarak yaşananların üstünün örtüldüğünü savundu.

Sosyalist Parti lideri Olivier Faure sıradan bir Fransız yurttaşa kıyasla Benalla 'ya yönelik tutumda 'çifte standart' uygulandığını söyledi.

Sol görüşlü 'Boyun Eğmeyen Fransa' partisinden milletvekili Alexis Corbiere de ' Benalla 'nın en azından ertelenmiş hapis cezası ve ağır yaptırımlarla cezalandırılması' gerektiğini söyledi.

Macron'un destekçileri ise Benalla 'ya verilen açığa alma ve görev değişikliği cezasının yeterli olduğunu savunuyor.