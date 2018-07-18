NSU davasında yeni gelişme

43 yaşındaki ırkçı terör örgütü NSU destekçisi Ralf Wohlleben serbest bırakıldı. Açıklamayı Münih Yüksek Bölge Mahkemesi sözcüsü yaptı. Geçtiğimiz Çarşamba günü NSU davası sonuçlanmış ve Münih'teki mahkeme cinayete yardım ve yataklık ettiği için Wohlleben'e 10 yıl hapis cezası vermişti.

Mahkemeden yapılan açıklamaya göre, Wohlleben'in kaçma tehlikesi olmadığı için tutukluluk emri kaldırıldı. Sanık altı yıl sekiz aydır tutuklu bulunuyordu. NSU davasında kesinleşen karardan sonra tutuklu bulunduğu süre düşüldüğünde Ralf Wohleben 3 yıl 4 ay daha tutuklu kalacaktı.

Yapılan açıklamada, geriye kalan ceza süresince artık bir kaçma tehlikesi bulunmadığına kanaat getirildiğine işaret ediliyor. Bu nedenle mahkeme senatosu daha fazla tutukluluk halini artık gerekli görmediğini bildirdi. Federal Savcı da senatonun bu genel değerlendirmesini kabul etti. Wohlleben'in savunma avukatları daha önce tutukluluğun kaldırılması için başvuruda bulunmuşlardı.

Wohleben, ırkçı NSU örgütü üyesi Uwe Böhnhardt ve Uwe Mundlos için göçmen kökenli dokuz kişiyi öldürdükleri silahı satın alarak temin ettiği nedeniyle mahkum edilmişti.