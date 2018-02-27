27 Şubat 2018 21:15

ABD'den kritik Afrin açıklaması!

ABD'den kritik Afrin açıklaması!
"Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz"
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın IŞİD'le mücadelede dikkat dağıttığını savunarak "Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.

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