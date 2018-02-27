ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Joseph Votel, Türkiye'nin Suriye'nin Afrin bölgesine yönelik yürüttüğü Zeytin Dalı Harekâtı'nın IŞİD'le mücadelede dikkat dağıttığını savunarak "Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz' ifadelerini kullandı.
27 Şubat 2018 21:15
ABD'den kritik Afrin açıklaması!
"Türkiye'ye karşı şeffafız, her gün görüşüyoruz"
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