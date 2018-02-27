Almanya'da yasaklandı; sırada diğer ülkeler var

Büyük ihtimalle Avrupa’nın diğer ülkeleri için de emsal oluşturacak olan karar otomobil üreticilerinin egzos gazlarını temizlemek için maliyetleri üstlenmesini ya da daha temiz araçlar üretmelerini gerektirecek.

Karar üreticilerin dizel araçlarda yüksek maliyetli tadilatlar yapmasına yol açacağı gibi ikinci el araç fiyatlarının da oynamasına neden olacak.

Volkswagen’in ABD’deki zehirli gaz emisyonları testlerinde usulsüzlük yaptığını 2015 yılında açıklamasından bu yana dizel araçlara Avrupa’da gözden düştü.

Dizel araçların egzos gazlarından çıkan partiküller ve nitrojen oksitlerin (NOx) solunum yolu hastalıklarına yol açtığı biliniyor. Bu emisyonlar eski araçlarda çeşitli yöntemlerle azaltılabildiği gibi sıkılaşan kurallar nedeniyle yeni araçlar daha az zehirli gaz üretiyor.

Ancak Almanya’daki 15 milyon dizel otomobilin büyük bölümü yeni kurallarla uyumlu sistemlere sahip değil.

Çevreci örgüt başvurdu

Alman çevre örgütü DUH, bir süre önce Avrupa Birliği’nin NOx emisyon sınırlarını aşan 70’e yakın Alman kentinden Stuttgart ve Düsseldorf’a yerel mahkemede dava açtı.

Mahkemeler kentlerin dizel araçları yasaklamasına hükmetti. Eyaletlerin temyize gitmesinin ardından davalar üst mahkemenin gündemine geldi.

Konuyu ele alan Alman federal üst mahkemesi içten yanmalı motorların doğum yeri olan Stuttgart’ın eski dizel ve bazı eski benzinli araçları yıl boyunca kullanımdan men etmesini tavsiye etti.

Buna karşılık Euro-5 emisyon kurallarını karşılayan araçların kullanımına 1 Eylül 2019’a kadar, yani bir sonraki Euro-6 kurallarının yürürlüğe girmesinden dört yıl sonraya kadar izin verilecek.

Almanya’daki 15 milyon adet dizel araçtan ise sadece 2.7 milyonu Euro-6 normları ile uyumlu.

Evercore ISI analistleri yayımladıkları raporda kararı “Çığır açıcı, Avrupa’daki birçok benzer hareket için emsal oluşturacağını düşünüyoruz” diyerek değerlendirdi.

Paris, Madrid ve Atina yasaklayacak

Barclays tarafından yayımlanan tahminde de 2015 yılında Avrupa’da üretimden yüzde 52 pay alan dizel araçların ağırlığının 2025’te yüzde 27’ye inebileceğini öngörüldü.

Paris, Madrid, Mexico City ve Atina gibi büyük şehirler 2025 yılına kadar dizel araçların kent merkezine girişini yasaklamak istiyor. Danimarka’nın başkenti Kopenhag’da ise yerel yönetim yeni dizel araçların gelecek yıldan itibaren yasaklanmasını istiyor.

Dizel araç satışları Volkswagen skandalı nedeniyle bir süredir Avrupa çapında düşüyor. Kentlere girişin yasaklanacağı endişeleri ise Almanya’da dizel araçlara talepte keskin düşüşe neden oldu.

Kararın ardından Volkswagen, Daimler ve BMW hisseleri geriledi.