27 Şubat 2018 19:43

Çekya'dan 'teröre destek' iddialarına flaş yanıt

Çekya'dan 'teröre destek' iddialarına flaş yanıt
Çekya Dışişleri Bakanlığı, Prag'da gözaltına alındıktan sonra bugün mahkeme tarafından serbest bırakılan Salih Müslim hakkında bir açıklama yaptı.
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Terör örgütü PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim'in Türkiye'nin iade talebine rağmen çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasının ardından Çekya'dan yapılan açıklamada, 'teröre destek' suçlamalarına yanıt verildi. Açıklamada, "Terörü desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz" dendi.

NTV'de yer alan habere göre, Türkiye'den gelen tepkiler üzerine Prag'dan gelen açıklamada, "Terörizmi desteklediğimiz iddialarını kabul etmiyoruz. Türkiye, Müslüm'ün iadesini talep ederse gözden geçiririz" ifadelerine yer verildi.

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