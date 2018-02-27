Salih Müslim'den karar sonrası ilk açıklama

Çekya'da bugün çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakılan Terör örgütü PYD'nin eski eşbaşkanı Salih Müslim, karar sonrası açıklamada bulundu.

Medyahaber'e konuşan Müslim, “Hakkımda yakalama kararı daha önce çıkarılmış. Yargı yoluyla bir yakalama çıkarıldı. Mahkemeye çıkarıldık. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Ben başka bir ülkenin vatandaşıyım. Mahkeme de bu doğrultuda karar vererek, bıraktı. Herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Hepimiz biriz. Afrin için en fazla Avrupa ülkelerinde görüşmeler yapıyoruz, bizi susturmaya çalışıyorlar. Başaramadılar. Avrupa’nın hukuku var, ilkeleri var, herkes TC’nin emrinde değildir. Kürt halkını susturamazlar” dedi.