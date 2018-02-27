Dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı geliyor

Federal Mahkeme aslında kararı geçtiğimiz perşembe günü açıklayacaktı. Ancak mahkeme, Almanya'da yaşamı felce uğratacak karar için zamana ihtiyaç olduğunu görerek, kararı bugüne erteledi.

Hürriyet'ten Celal Özcan'ın Alman basınından aktardığı habere göre, Federal Mahkeme nihayet kararını açıkladı ve kentlerin tek tek dizel araçlara trafiğe çıkma yasağı koymasının önünü açtı. Bunun için genel bir Federal düzenlemeye gerek yok. Belediyeler buna kendi başına karar verebilecek. Mahkeme yasak kararının orantılı olmasına dikkat çekti ve bazı istisnalar yapılabileceği şansı tanıdı.

NE OLACAK?



Almanya'da her gün milyonlarca dizel araç trafikte. Kararın uygulanması Almanya'da hayatın felce uğraması anlamına geliyor. İtfaiye, cankurtaran, polis ve tesisat araçlarının bu yasağın dışında tutulması isteniyor. Federal mahkeme böyle bir istisna yapılabileceğini belirtti. Ancak yük getiren TIR'lar, bir şehirden bir başka şehire çalışmaya giden Dizel sürücüleri yasaktan çok olumsuz etkilenecek. Dizel yasağı nedeniyle trafiğe çıkamayacak olan sürücülerin tazminat hakkı da bulunmuyor.