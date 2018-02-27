Terör örgütü PYD'den Salih Müslim'le ilgili ilk açıklama

Terör örgütü PYD eski Eş Başkanı Salih Müslim'in pazar günü Prag'da gözaltına alınmasının ardından bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladı.

Konuyla ilgili Sputnik'e konuşan PYD'nin eşbaşkanlar danışmanı ve aynı zamanda yöneticilerinden olan Siyanek Dibo, Müslim'in serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

Dibo "Karanlık güçler kaybetti, demokratik güçler kazandı. Sadece Kürtler değil, bütün Türkiye, Irak, İran ve dünyadaki bütün demokratik güçler, halklar kazandı'' görüşünü savundu.

Müslim'in Çekya'nın başkentinde gözaltına alınmasının, kanunen ve ahlaken doğru olmadığını, bir komplonun sonucu olduğunu iddia eden Dibo, Müslim'in bırakılmasıyla karanlık planların boşa düştüğünü öne sürdü.