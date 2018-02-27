Erdoğan'a yazar protestosu: Ülkemize gelme

Erdoğan’a sert eleştirilerin yer aldığı Huffington Post’taki mektubunda Kamel Daoud, “Ortadoğu’da mağdurla ağlayıp cellatlarıyla iş antlaşmaları imzalıyorsunuz” diyor.

Romanları 20 dile çevrilen, 2014’te Goncourt Akademisi Edebiyat Ödülü’ne layık görülen dünyaca ünlü Cezayirli edebiyatçı Kamel Daoud, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Salı günü gerçekleştireceği Cezayir ziyareti öncesi açık bir mektup kaleme aldı.

Kamel Daoud, Huffington Post’ta yayınlanan Erdoğan’a açık mektubuna “Ülkemize hoş gelmediniz” diye başlarken, Erdoğan’ı “Müslüman Kardeşler” örgütünün bildik ve eski yöntemlerini uygulamakla itham ediyor.

Daoud, “İslam sizin için sadece bir basamak. Tanrı bir ticari ürün. Modernlik bir düşman. Filistin sadece bir vitrin. İslamcılar ise şaşkın dalkavuklarınız” diyor.

Türkiye’deki tutuklamalar, hak ihlalleri ve ölümlere atıfta bulunan Cezayirli yazar, “Ortadoğu’da mağdurla ağlayıp cellatlarıyla iş antlaşmaları imzalıyorsunuz. Bizim haysiyetimizi değil kendi halifeliğinizi savunuyorsunuz” diye ekliyor.

Cezayirli edebiyatçı Kamel Daoud’un açık mektubunun tamamınaburadan okuyabilirsiniz