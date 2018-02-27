ABD Dergisi: 2019’da İran-İsrail savaşı çıkabilir

ABD merkezli National Interest (NI) dergisi, Ortadoğu bölgesindeki durumun 2019 yılına doğru İran ile İsrail arasında savaş çıkabileceğine işaret ettiğini yazdı.

National Interest Dergisinde yayınlanan eskiden Amerikan Ulusal Güvenlik Konseyi'nde görev yapan Raymond Tanter ve uluslararası ilişkiler uzmanı Ivan Sasha Shihan imzalı haberde iki hafta önce Suriye'de İsrail F-16'sının düşürülmesi nedeniyle İsrail ile İran arasında artık doğrudan çatışmanın yaşandığına dikkat çekiliyor.

'DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞIN İLK PERDELERİ'

Dergi yazarları, yaşanan olayın ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ve İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'in karşılıklı tehditlerde bulunduğunu hatırlatarak, ‘Tahran'ın Suriye'deki varlığını daha da arttırmaya çalışması halinde bu olaylar, gelecekte yaşanacak yeni daha büyük bir savaşın ilk perdeleri olacak' değerlendirmesinde bulundu.

'IRAKLI Şİİ GÜÇLER DE KATILABİLİR'

Uzmanlara göre, olası savaşa İran'ın desteklediği ve temelini Iraklı Şii silahlı grubun oluşturduğu milis güçleri de katılabilir. Yazıda bu durumda ABD'nin silah sevkiyatlarını yaparak İsrail'i desteklemesi gerektiğinin altı çizildi.