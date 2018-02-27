Erdoğan'ın çocuklu şehitlik propagandası dünya basınında

Hafta sonu düzenlenen AKP il kongresinde bir çocuğu sahneye çıkararak, savaş propagandası yapan Erdoğan’ın bu sözleri dünya basınında da yer buldu.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, partisinin Kahramanmaraş İl Kongresinde 6 yaşında bir çocuğu sahneye çıkararak, “Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeye hazır, değil mi?" şeklinde sarfettiği sözler, New York Times’ta (NYT) kendine yer buldu.

NYT’nin haberinde, Türkiye’nin Afrin saldırıları devam ederken yapılan kongrede Erdoğan’ın bir kız çocuğu gördüğünü, çocuğu sahneye çağırdığını, yandaş medyanın çocuğu “cesur bir asker” olarak lanse ettiğini ancak çocuğun dudaklarının açıkça titrediğinin görüldüğü belirtildi.

Haberde ayrıca Erdoğan’ın, “Türk bayrağı da cebinde. Şehit olursa bayrağı da inşallah örtecekler. Her şeye hazır, değil mi?" sözlerinin ardından birçok sosyal medya kullanıcısının “çocukların savaş propagandasında kullanılması” nedeniyle Erdoğan’a tepkili olduğu söylenirken; askerlik, şehitlik gibi konuların küçük yaştaki çocuklara özendirilmeye çalışıldığı ifade edildi.

‘SEÇİMLERDEKİ ŞANSINI ARTTIRMAK İÇİN İTTİFAK YAPIYOR’

Erdoğan’ın her gün ve bazen günde birkaç kez konuşmalarını milliyetçi, Batı karşıtı şiir ve dini söylemlerle harmanlayarak, halka açık konuşmalar yaptığının vurgulandığı haberde, AKP’nin son zamanlarda sağcı MHP ile bir ittifak yaptığını ve bu ittifakı seçimlerdeki şansını arttırmak, askeri kampanyayı ve milliyetçi tutumunu geliştirmek için kullandığı belirtildi.(ileri haber)