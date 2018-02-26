Pentagon'dan flaş Afrin açıklaması!

Pentagon sözcüsü Albay Manning, BMGK'nın Suriye'de ilan ettiği 30 günlük ateşkese ilişkin, "Bu ihlalleri elbette ki kınayacağız ve şu anda bahsedemeyeceğim bazı önlemler alacağız ama yine ifade ediyorum, bizim desteğimiz diplomatik bir çözüme yönelik çabalaradır" dedi. Binbaşı Rankine-Galloway Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var" cevabını verdi.

Pentagon sözcüsü Albay Rob Manning, haftalık basın toplantısında soruları yanıtlarken, Pentagon'un ABD Dışişleri Bakanlığının Suriye iç savaşına yönelik BM öncülüğündeki çabaları destekleyeceğini ifade etti. Manning, uzayan saldırı ve çatışmaların Suriye halkının acılarını artırdığını ve ABD'nin söz konusu çatışmanın siyasi bir şekilde çözülmesinden yana olduğunu söyledi.

Pentagon'un ateşkesi askeri olarak nasıl destekleyeceğine ilişkin soru üzerine Manning, "Bu siyasi sonuçları elde edecek şekilde destekleyeceğiz." ifadesini kullandı.

AFRİN AÇIKLAMASI

Türkiye ile ABD'nin Menbiç'te ortak devriye operasyonları yapmasına ilişkin herhangi bir gelişmenin olup olmadığına yönelik soruya ise Binbaşı Rankine-Galloway cevap verdi. Rankine-Galloway, "Bu konuda herhangi bir detay veremem. Türkiye ile ABD arasında devam eden ve Afrin'deki gerginliği düşürmeye yönelik diplomatik görüşmeler var." dedi.