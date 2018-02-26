AB'den Türkiye, Rusya ve İran'a flaş çağrı!

AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini bugün Türkiye, Rusya ve İran'a yolladığı mektupla Astana sürecinin garantörleri olarak, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye'de bir ay süreyle ateşkes uygulanmasına yönelik kararının "tam anlamıyla uygulanmasını" istedi. Edinilen bilgiye göre Mogherini'nin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gönderdigi mektupta şu satırlara yer verildi:

"Ateşkesi mümkün olduğunca çabuk uygulandıgını görmeye ihtiyacımız var; beklediğimiz her dakikada insanların öldüğünü görüyoruz."

Mogherini'nin bu sözleri Türkiye'nin Afrin'de devam eden operasyonunu da kapsadığı yorumuna neden oldu.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ ateşkes kararının Afrin operasyonunu kapsamadığını iddia etmişti. Buna karşın uluslararası toplum Suriye"de bir ay sürensince topyekün bir ateşkesin uygulanması için Türkiye'nin de operasyona ara vermesini bekliyor.