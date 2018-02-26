6 yıl sonra ilk kez kar yağdı: Ordu göreve çağrıldı!

İtalya'da etkili olan kar ve soğuk hava nedeniyle bazı şehirlerde okullar tatil edildi. 6 yıl sonra yağan ilk kar aksaklıklara neden olurken, yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.

Lazio'nun kuzeyindeki Toskana bölgesinde kar yağışı ve şiddetli rüzgar sebebiyle ilan edilen "sarı alarm", yarın akşama kadar uzatıldı.

Roma Belediyesi, internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada, kar yağışı ve şiddetli don tehlikesi sebebiyle bütün okulların tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada, tarihi parkların da hava durumu iyileşene kadar kullanıma kapatıldığı belirtildi.

2012'den bu yana ilk kez kar yağan Roma'da demir yolu ulaşımı ciddi şekilde yavaşlarken, çevre bölgelerden merkeze ulaşım da olumsuz yönde etkilendi. Yolları temizlemek için ordu göreve çağrıldı.

Kar yağışı, Fiumicino Leonardo da Vinci Havalimanı'nda da sıkıntılara yol açtı. Soğuk hava ve kar yağışı, İtalya'nın diğer bölgelerini de etkisi altına aldı.

Okulların tatil edildiği yerler arasında başkent Roma'nın yanı sıra doğudaki Abruzzo bölgesi, güneydeki Campania bölgesinin dağlık kısımları ile bazı şehirler bulunuyor.

Venedik'te şiddetli rüzgar sebebiyle Özgürlük Köprüsü'nde bir sütun yola devrildi. Köprü, yaklaşık 8 saatlik çalışma sonucunda tekrar trafiğe açıldı. İtalya'nın kuzeydoğusundaki Trieste'de de rüzgar saatte 130 kilometre hıza ulaştı.

Kötü hava koşulları nedeniyle Roma ve Venedik'te trafik kazaları meydana geldi. 6 yıldır ilk kez kentte kar gören Romalılar sokaklara dökülerek fotoğraf makinelerine sarıldı.