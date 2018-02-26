Macron'dan Erdoğan'a beklemediği Afrin yanıtı

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına dayanarak geçtiği haberde iki liderin Suriye'deki son gelişmeleri ve ikili ilişkileri ele aldığı belirtildi.

Erdoğan, Macron'a, Afrin'in terör unsurlarından temizlenmesinin sığınmacıların Suriye'ye geri dönüşlerini beraberinde getireceğini, Afrin'deki operasyonda sivillerin zarar görmemesi için tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Suriye'deki insani durumla ilgili BM Güvenlik Konseyi'nde oy birliğiyle kabul edilen ateşkes çağrısına da değinen iki lider, ateşkes konusunda 'fikir birliği' sergiledi. Bu gelişmenin memnuniyet verici olduğunu belirten iki lider, başta Doğu Guta olmak üzere insani durumun iyileşmesi için ateşkesin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Görüşmede, Suriye'de siyasi çözüm için ortak çaba harcamanın önemine işaret edildi.

MACRON: ATEŞKES AFRİN'İ KAPSIYOR

Ancak Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan biraz farklı bir açıklama geldi. Buna göre Macron, Erdoğan'a BM'nin Suriye çapında ateşkes çağrısının Afrin bölgesini de kapsadığını söyledi.

'SURİYE'NİN BÜTÜNÜNDE İNSANİ YARDIMLARI VE KİMYASAL SİLAHLARI TAKİP EDİYORUZ'

Macron'un makamından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'a ateşkese tam manasıyla uyulmasının bir zorunluluk olduğunu dile getiren Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'de insani yardımlar ve kimyasal silahlarla ilgili Fransa'nın yaptığı gözetlemenin bütünü kapsadığını ve kalıcı olduğunu belirtti.

Ayrıca Kıbrıs'a da değinilen görüşmede Erdoğan, 'münhasır ekonomik bölge ve hidrokarbon kaynakları konularında Kuzey Kıbrıs ve Türkiye'nin hassasiyetlerini hatırlattı'. İki lider ilerleyen süreçte temas halinde olma kararlılıklarını teyit etti.